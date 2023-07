തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോറിയുടെ പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് അപകടം: വൈദികൻ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ നെല്ലിമൂടിനു സമീപം കണ്ണറവിളയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ പിന്നിൽ ബൈക്കിടിച്ച് സിഎസ്ഐ തിരുപുറം സഭയിലെ വൈദികൻ ഷാജി ജോൺ(45) മരിച്ചു. രാവിലെ ഏഴരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ വൈദികൻ മരിച്ചെന്നാണു വിവരം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. നെടുമങ്ങാട്, വെസ്റ്റ് മൗണ്ട്, കൊറ്റംപള്ളി , കുറുവിലാഞ്ചൽ തുടങ്ങിയ സഭകളിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു.

പരേതനായ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന്റെയും സാം ഹെപ്സി ബായിയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: പരേതയായ ആഷ എൽ. സ്റ്റീഫൻ. മക്കൾ: ആഷിൻ എസ്. ജോൺ ( വിദ്യാർഥി), ആഷ്ന എസ്. ജോൺ (വിദ്യാർഥിനി). സഹോദരങ്ങൾ: സാം കെ. ജോൺ (അസി. അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റീവ് ഓഫീസർ, സിഎസ്ഐ മഹായിടവക ഓഫീസ്), ഷീബ ജോൺ.

