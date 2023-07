‘ആതിഥേയ സംസ്കാരം നന്മയുടെ ലക്ഷണം’: മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിലെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയിൽ മന്ത്രി വാസവൻ

കോട്ടയം∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുദ്രാവാക്യം വിളിയിൽ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. അയ്യൻകാളി ഹാളിൽ കെപിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. English Summary: There is no point in expecting good from Nazareth: VN Vasavan criticizes Congress