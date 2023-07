ബേപ്പൂർ പുറംകടലിൽവച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; കൊളംബോയിലേക്കുള്ള കപ്പൽ ജീവനക്കാരനെ കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു

ബേപ്പൂർ∙ കൊളംബോയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട ടാങ്കർ കപ്പൽ ജീവനക്കാരനെ തീരസംരക്ഷണ സേന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. യുഎഇയിലെ ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്തുനിന്നു കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ എന്ന കപ്പലിലെ ഷെഫ് പ്രദീപ് ദാസിനെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

യാത്രയ്ക്കിടെ ബേപ്പൂർ പുറംകടലിൽ 53 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രദീപ് ദാസിനു കടുത്ത ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. കപ്പൽ അധികൃതർ വിവരം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ അറിയിച്ചു. സന്ദേശം കിട്ടിയ ഉടനെ കൊച്ചിയിൽനിന്നു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിയാണു രക്ഷിച്ചത്.

Read more at: കേരള–യുഎഇ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാരത്തൺ; യുഎഇ യാത്രയ്ക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം

ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തുനിന്നു 53 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 6000 മെട്രിക് ടൺ ഫർണസ് ഓയിലുമായാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ കപ്പൽ ഖോർഫക്കാനിൽനിന്നു കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുന്നത്. 21 ജീവനക്കാരുണ്ട്.

English Summary: Urgent Medical Evacuation in Beypore: Chef Saved by Coast Guard After Falling Ill on Journey to Colombo