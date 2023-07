‘മിസ്റ്റർ മോദി നിങ്ങൾക്കെന്തും വിളിക്കാം, ഞങ്ങൾ ‘ഇന്ത്യ’യാണ്; മണിപ്പൂരിന്റെ മുറിവുണക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ‘ഇന്ത്യ’യെ പരിഹസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ‘ഇന്ത്യ’യാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘മിസ്റ്റർ മോദി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഞങ്ങൾ ‘ഇന്ത്യ’യാണ്. മണിപ്പൂരിന്റെ മുറിവുണക്കും. അതുവഴി അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കണ്ണീരൊപ്പും. മണിപ്പൂരിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പുനഃസ്ഥാപിക്കും. മണിപ്പൂരിൽ ‘ഇന്ത്യ’ എന്ന ആശയം പുനർനിർമിക്കും’– രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദീന്‍, പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യ എന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മണിപ്പുര്‍ വിഷയത്തെ ചൊല്ലി പാര്‍ലമെന്റില്‍ വന്‍പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി എംപിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇത്തരത്തില്‍ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷത്തെ താന്‍ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ബിജെപി പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.



