ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല; സഭയിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറയുന്നു: ഇ.പി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ എൽഡിഎഫോ സിപിഎമ്മോ ഒരിടത്തും പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. വ്യക്തിയെ നോക്കിയല്ല, പ്രശ്നം നോക്കി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും രീതിയെന്ന് ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇന്നുവരെ വേട്ടയാടിയിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, പുതുപ്പള്ളിയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തരുതെന്ന ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

നിയമസഭകളിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും ജയരാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചിലർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്ചാതുരി അനുസരിച്ച് അതിർ വരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതു കോൺഗ്രസിനും ബാധകമാണ്. ആർക്കെതിരെയും അനാവശ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം എന്നും ജയരാജൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ലെന്ന് ഞാൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതിഭയായ സഖാവ് ഇഎംഎസിനെതിരെ ഇവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ? വലിയ ബഹുജന പിന്തുണയുള്ള ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു ഇ.കെ.നായനാർ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ? മത്സരം രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ തമ്മിലാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളിൽ ദുർബലമായ രാഷ്ട്രീയം കൈവശമുള്ളവരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഭയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പേടിച്ച്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.’

‘‘സിപിഎമ്മോ എൽഡിഎഫോ ഇന്നുവരെ ഒരാളെയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായോ അല്ലാതെയോ വേട്ടയാടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ശരിയായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വ്യക്തികളെ നോക്കാറില്ല. പ്രശ്നം നോക്കി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് രീതി. അത് തത്ത്വാധിഷ്ഠിതമാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലർക്കും അത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ കൊള്ളുന്നവർ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്താനാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളും അവസരങ്ങളും വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്.’

‘‘ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടുന്നില്ലേ? എത്രമാത്രം ഹീനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടുന്നത്. മുൻപ് വേട്ടയാടിയെന്നു പറയുന്നവർ ഇതൊക്കെയൊന്നു പരിശോധിക്കൂ. ഇതും വേട്ടയാടലാണ്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുദ്രാവാക്യം വിളി ജനം വിലയിരുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണം തടയാൻ എൽഡിഎഫ് ശ്രമിക്കും.’

‘‘ആരെയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനോ അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഈ സർക്കാരുണ്ടാകില്ല. അത് ആർക്കെതിരെ ആയാലും. യുഡിഎഫിലൊക്കെ ഉള്ള ചിലർ കുടിപ്പക വച്ചു നടക്കുന്നവരാണ്. അതിന്റെ ശീലങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകും. അതല്ല എൽഡിഎഫും സിപിഎമ്മും. ഞങ്ങൾ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.’

‘‘കെ.സുധാകരനെതിരായ കേസ് തന്നെ എടുക്കൂ. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽവച്ച് 25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നല്ലേ പരാതി? അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന ആളാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ ഗുരുതരമായ കേസ് വന്നു. അതനുസരിച്ച് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ്, വെറുക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നല്ലേ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. എന്തൊരു ബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തനുള്ളത്. പരാതി കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.’

‘‘ഇവിടെ ഏറ്റവും വേദനിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടി സിപിഎമ്മാണ്. ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം സഹിച്ച് വളർന്നുവന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. വന്ന പരാതിയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കേസുണ്ടായത്. ഞങ്ങളാരും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സർക്കാരെന്ന നിലയിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണെങ്കിലും അതു തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹവും അതാണ് ചെയ്തത്.’

‘‘ഞങ്ങൾ ഒരാളേയും ഇരയായി കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരയായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. രണ്ടും രണ്ടു പാർട്ടികളല്ലേ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് വന്നു. ഞങ്ങളല്ലേ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ശക്തമായി അതിനെ എതിർത്തത്. പാർലമെന്റിലും ഉള്ള കരുത്തുവച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചില്ലേ? അതാണ് സിപിഎം.’– ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

