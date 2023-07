ട്വിറ്റർ ലോഗോയിൽ മസ്കിന്റെ വിശദീകരണം; ട്രെയിനിലെ 'X' വിശദീകരിക്കാമോയെന്ന് റെയിൽവെ

ബെംഗളൂരു ∙ പുതിയ ട്വിറ്റർ ലോഗോയിലെ 'X' ചിഹ്നം ഇലോൺ മസ്ക് വിശദീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്രെയിനുകൾക്കു പിന്നിലെ 'എക്സ്' എന്താണെന്ന് അറിയാമോയെന്ന ചോദ്യവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയാണ് രസകരമായ ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ കണ്ട ട്വീറ്റിന് 1400ലേറെ ലൈക്ക് നേടാനായിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സമാനമായ പോസ്റ്റ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 'X' എന്നത് ട്രെയിനിലെ അവസാന കോച്ചിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. കോച്ചുകളൊന്നും വിട്ടുപോകാതെയാണ് ട്ര‌െയിൻ കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നതൊടെയാണെന്നും റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്വിറ്റർ ലോഗോയിലെ നീലക്കുരുവിയെ മാറ്റി പകരം 'എക്സ്' ചിഹ്നം അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇതിന്റെ വിശദീകരണവുമായി സിഇഒ ഇലോൺ മസ്കും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ട്വിറ്ററിനെ എക്സ് കോർപ് ഏറ്റെടുത്തതായും എക്സിനെ ഒരു വിവിധോദ്ദേശ പ്ലാറ്റ്ഫോമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു.

English Summary: Day after Elon Musk reveals new Twitter logo, Indian Railways asks what ‘X’ sign on coach means