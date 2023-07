അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ‘ഗോ ബാക്ക്’ വിളിച്ചോ? പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആരുടെയും സൗജന്യം വേണ്ട: മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തരുതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും മുതിർന്ന നേതാവ് വി.എം.സുധീരനും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ, അതിനെ എതിർത്തും ആരുടെയും സൗജന്യം വേണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചും കെ.മുരളീധരൻ എംപി. പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയാറാണെന്ന് മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 25,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കെപിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനെ മുരളീധരൻ ന്യായീകരിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഞങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും ‘ഗോ ബാക്ക്’ വിളിച്ചോ എന്നും മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു.



‘‘അത് (മുദ്രാവാക്യം) ഒരിക്കലും അപമാനമല്ല. അവിടെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? ഞങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? അതിലെന്താ തെറ്റ്? അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ചോ? അവിടെ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള അഭിവാദ്യം അവർ അർപ്പിച്ചു. അതിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി. എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനെയും നല്ല മനസ്സോടെ കാണുക. ദുഷ്ട മനസ്സോടെ കാണരുത്.’

‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും യാതൊരു സൗജന്യവും വേണ്ട. ഏതു മത്സരവും നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. തൃക്കാക്കരയിലെ കാര്യം തന്നെ നോക്കൂ. ശക്തമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുഗമമാണ്. കാരണം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ സർവസ്വവുമായിരുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയായി യുഡിഎഫിനെത്തന്നെ ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. കുറഞ്ഞത് 25,000 വോട്ടിന് ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും.

‘അവിടെ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ പോരാടും. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഈ നാടിനും പുതുപ്പള്ളിക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തന്നെ വോട്ടു ചോദിക്കും. പുതുപ്പള്ളി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എൽഡിഎഫ് ആരെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിർത്തിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല.’

‘‘സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താനും മത്സരിക്കാനും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ല മത്സരത്തിലൂടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഞങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജയിക്കും.’ – മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Did anyone out there get a go back call? Nobody wants freebies in Puthupally: Muralidharan