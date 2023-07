സഹോദരി വിഡിയോ കോളിൽ; ഭാര്യയെയും മാതാപിതാക്കളെയും വെട്ടിക്കൊന്ന് യുവാവ്

ഗോലാഘട്ട്∙ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഭാര്യയെയും, ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങി. ഒൻപതുമാസം പ്രായമുള്ള മകനൊപ്പമാണ് ഇയാൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. സംഘമിത്ര ഘോഷ് എന്ന യുവതി, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായ ജുനു ഘോഷ്‍, സന്ദീപ് ഘോഷ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, സംഘമിത്രയുടെ കാസിരംഗ യൂണിവഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന സഹോദരി വിഡിയോ കോളിലുണ്ടായിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

അസമിലെ ഗോലാഘട്ട് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ഗോലഘട്ട് ഹിന്ദി സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ദമ്പതികളുടെ സ്ഥലത്തു വച്ച് വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് യുവാവ് ഭാര്യയെയും മാതാപിതാക്കളെയും വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതി ഗോലാഘട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒൻപതുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പം എത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

‘‘മുൻപ് ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ മോചനം നേടി വീട്ടിലെത്തിയ ഇയാൾ വീണ്ടും ഭാര്യയും കുടുംബവുമായി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഭാര്യയെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു.’’– അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Man Kills Wife In Laws Surrenders With 9 Months Old Son In Assam