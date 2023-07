കേരള-യുഎഇ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാരത്തൺ: ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന് യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളവും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്താനിരുന്ന മാരത്തൺ മത്സരത്തിന്റെ ചർച്ചകൾക്കായി യുഎഇയിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിനു കേന്ദ്രത്തിന്റെ യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ഇന്നു നടത്താനിരുന്ന യാത്ര കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തിനാൽ മാറ്റിവച്ചു.



യാത്രാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ചില അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അധിക വിവരങ്ങൾ ആരായാറുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അനുമതി നൽകുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യും. യുഎഇ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികവിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രം ആരാഞ്ഞിട്ടില്ല. യാത്രയ്ക്കായി മറ്റേതെങ്കിലും തീയതി നൽകുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

യുഎഇയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ടൂറിസം രംഗത്തെ സഹകരണത്തിനുമായാണ് മാരത്തൺ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. യുഎഇ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അന്തരിച്ച ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ഓർമയ്ക്കായി യുഎഇ – കേരള സയിദ് ചാരിറ്റി മാരത്തൺ 2023–24 എന്നാണ് പരിപാടിക്ക് പേര് നൽകിയത്. കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാരത്തണിന്റെ തീയതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഇന്ന് യുഎഇയിലേക്കു പോകാനിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എം.ഏബ്രഹാം, നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സുമൻബില്ല ഐഎഎസ്, ടൂറിസം ഡയറക്ടർ പി.ബി.നൂഹ് ഐഎഎസ്, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു.ഷറഫലി എന്നിവരാണ് യുഎഇ സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

