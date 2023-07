ചായക്കടയിൽനിന്നു നടന്നുപോയ ലോട്ടറിക്കച്ചവടക്കാരൻ കാർ ഇടിച്ച് അതേ കടയുടെ മുന്നിൽ വീണു; ദാരുണാന്ത്യം

കോട്ടയം∙ ചായക്കടയിൽനിന്നു ചായ കുടിച്ചശേഷം നടന്നുനീങ്ങിയ ലോട്ടറിക്കച്ചവടക്കാരൻ കാറിടിച്ചു മരിച്ചു. ഇടിച്ച ശേഷം കാർ കടയ്ക്കുള്ളിലേക്കു പാഞ്ഞുകയറി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു പരുക്കേറ്റു. കുറിച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വാമിദുരൈ (48) ആണ് മരിച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചേമുക്കാലോടെ എംസി റോഡിൽ കുറിച്ചി കാലായിൽപ്പടിക്കു സമീപമാണ് അപകടം. രാവിലെ ചായ കുടിച്ചശേഷം, ഭാര്യയ്ക്കു ചായയും വാങ്ങി തിരികെപോകുകയായിരുന്നു സ്വാമിദുരൈ. ഈ സമയം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുനിന്നെത്തിയ കാർ ഇയാളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കടയുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ഇയാൾ വീണത്.

കടയിലെ അതിഥിത്തൊഴിലാളി, ചായ കുടിക്കാനെത്തിയ എസ്ഐ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. അതിഥിത്തൊഴിലാളിയുടെ ദേഹത്തേയ്ക്കു തിളച്ച വെള്ളവും പാലും ഉൾപ്പെടെ വീണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.

ചായക്കടയ്ക്കു സമീപം വച്ചിരുന്ന ബൈക്കും തകർന്നു. അപകടം നടന്നയുടൻ സമീപത്തുള്ളവർ ഓടിയെത്തി. പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും എത്താൻ വൈകിയതായി ഇവർ ആരോപിച്ചു. ആംബുലൻസ് വരാൻ വൈകിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. മൃതദേഹം കോട്ടയം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ.

English Summary: One Died in Road Accident at Kurichi