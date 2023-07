‘പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ മോദിയെ നിർബന്ധിതനാക്കണം’; അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ‘ഇന്ത്യ’

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ലോക്സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു നീക്കം. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ‘ഇന്ത്യ’ മുന്നണിയിലെ ചില കക്ഷികളാണ് ഈ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തി. സോണിയ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ മറ്റു നേതാക്കളെ കണ്ടു ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നാളെ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ഇന്ത്യ യോഗത്തിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ചർച്ച ചെയ്തു. മണിപ്പുർ കലാപം സംബന്ധിച്ച പ്രതിേഷധത്തില്‍ പാർലമെന്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രതിപക്ഷനേതൃയോഗം ചേർന്നത്. സംഘർഷഭരിതമായ മണിപ്പുരിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചു പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നിർബന്ധിതമാക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണെന്നു യോഗം വിലയിരുത്തി.

മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷതന്ത്രം രാജ്യസഭയിലും തുടരുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്നു ഇരു സഭകളും ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടു വരെ പിരിഞ്ഞു. ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം കാരണം ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും സഭയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യസഭയിൽ

മണിപ്പുർ കലാപം, രാജസ്ഥാനിലെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി.

മണിപ്പുർ വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്, റൂൾ 267 പ്രകാരം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ 50 നോട്ടിസുകൾ നൽകി. അതേസമയം രാജസ്ഥാനിലെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഹ്രസ്വകാല ചർച്ചയ്ക്കായി ഭരണപക്ഷം മൂന്നു നോട്ടിസുകൾ നൽകി. റൂൾ 176 (ഹ്രസ്വകാല ചർച്ച) പ്രകാരം മണിപ്പുർ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമ്മതിച്ച സർക്കാർ, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

