‘ഊതിച്ചു’ തോറ്റപ്പോൾ ഉഡായിപ്പുമായി പൊലീസ്; മദ്യപരിശോധന തെറ്റിയപ്പോൾ പെറ്റിക്കേസെന്ന പരാതി

കൊച്ചി∙ പൊലീസിന്റെ ബ്രത്തലൈസർ പരിശോധനയിൽ ‘മദ്യപിച്ചുവെന്നു തെളിഞ്ഞ’ യുവാവിനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തുള്ളി പോലും ഉള്ളിലില്ല! എന്നാൽ, തെറ്റുപറ്റിയെന്നു സമ്മതിക്കുന്നത് അഭിമാന പ്രശ്നമായെടുത്ത പൊലീസ്, വാഹനം നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുത്തും പെറ്റിക്കേസ് ചാർജ് ചെയ്തും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതായി പരാതി. തിരുവാങ്കുളം ചൂണ്ടി സ്വദേശി ബിജുവാണു കടവന്ത്ര പൊലീസിന്റെ കേടായ ബ്രത്തലൈസർ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അപമാനിതനായത്. കേസ് റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു ബിജു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി പൊന്നുരുന്നിയിൽ കല്ല്യാണച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുമ്പോഴാണു പൊന്നുരുന്നി പാലത്തിനു സമീപത്തു വച്ചു ബിജുവിന്റെ ബൈക്ക് തടഞ്ഞു പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ബ്രത്തലൈസറിൽ ഊതിയപ്പോൾ ‘മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞു’. മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആണയിട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ പൊലീസ് ബിജുവിനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. അവിടെയുള്ള ബ്രത്തലൈസറിൽ ഊതിയപ്പോഴാകട്ടെ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മനസ്സിലായി. എന്നാൽ, വാഹനം മടക്കി നൽകാതെ രാത്രിയിൽ ബിജുവിനെ പൊലീസ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു. പിറ്റേന്നു വാഹനമെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ഹാജരാക്കി.

പിഴവുകളില്ല എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ‘അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചു’ എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി കോടതിയിൽ പോയി പിഴയടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നു ബിജു പറയുന്നു. എന്നാൽ, അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചെത്തിയതിനാലാണു ബിജുവിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചതെന്നാണു കടവന്ത്ര പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ തന്നെ കളമശേരിയിലും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസ് മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ കോളജ് അധ്യാപകനെയാണു കേടായ ബ്രത്തലൈസർ കുടുക്കിയത്. കളമശേരി സ്വദേശി ഡോ.ലാലു ജോർജ് കളമശേരി പൊലീസിന്റെ വീഴ്ച മൂലം അപമാനിതനായ വാർത്ത മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Police charged petty case when they failed to prove driver has drunken