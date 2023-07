ലാത്തിചാർജിൽ ബിജെപി നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം: സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി 28നു പരിഗണിക്കും

പട്ന ∙ പൊലീസ് ലാത്തിചാർജിൽ ബിജെപി നേതാവ് വിജയ് സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ കുറിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 28നു പരിഗണിക്കും. കഴിഞ്ഞ 13നാണ് പട്നയിൽ ബിജെപി മാർച്ചിനു നേർക്കുണ്ടായ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജിനിടെ ബിജെപി ജഹാനാബാദ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജയ് സിങ് മരിച്ചത്.

ലാത്തി ചാർജിൽ പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല, ഹൃദയാഘാതം കാരണമാണു വിജയ് സിങ് മരിച്ചതെന്ന ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയാണ് ബിജെപി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിജയ് സിങ്ങിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണമോ, കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണമോ വേണമെന്നാണു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.

English Summary: Supreme Court will consider petition seeking CBI probe into the incident of killing BJP leader in lathi charge on 28th