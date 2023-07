നഴ്സിങ് കോളജ് വളപ്പിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്: മണ്ണെടുത്ത ഭാഗത്ത് വീണ്ടും മതിൽ ഇടിഞ്ഞു

കോഴിക്കോട്∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗവ. നഴ്സിങ് കോളജ് വളപ്പിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെടുത്ത ഭാഗത്ത് വീണ്ടും മതിൽ ഇടിഞ്ഞു. നഴ്സിങ് കോളജിലേക്കുള്ള റോഡും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ 12ന് തകർന്ന മതിൽ താൽക്കാലികമായി പുനർനിർമിക്കാനായി ഇരുമ്പു ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൈലിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടെ വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞത്.



ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജല വിതരണ കുഴലും പൊട്ടി വെള്ളം ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി. ഷീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ മണ്ണിനടിയിലായി. തൊഴിലാളികൾ മുകളിലായതിനാൽ പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 1 എംഎൽഡിയുടെ പ്ലാന്റ് നിർമിക്കുന്നത്. കോളജ് അവധിയായിരുന്നതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി.

മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമിക്കുന്നതിനിടെ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും മതിലും ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു കോളജ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മേയർ ബീന ഫിലിപ് നഴ്സിങ് കോളജിലെത്തി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തെങ്ങ് കുറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൈലിങ് നടത്തി താൽക്കാലിക സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

എന്നാൽ തെങ്ങ് കുറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൈലിങ് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുമ്പു ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 5 ദിവസം മുൻപാണ് പൈലിങ് തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപാണ് മതിൽ വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞത്. സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഒരുക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച അപാകതയാണ് മതിൽ വീണ്ടും ഇടിയാൻ കാരണമായതെന്നു ആരോപണമുണ്ട്.

ഒന്നര വർഷത്തെ ഗാരന്റി ഉറപ്പു നൽകിയാണ് മതിൽ നിർമിക്കുന്നതെന്നും അതു പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപു തകർന്നു വീണാൽ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു എന്തു വിലയാണുള്ളതെന്നു വിദ്യാർഥികൾ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് മതിൽ തകർന്നതെന്നും ഇതു പുനർനിർമിക്കുമെന്നും കോർപറേഷൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Waste Treatment Plant in Kozhikode Govt Nursing College premises: Wall collapsed again in the area where the soil was removed