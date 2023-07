ആകാശച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് തകരാർ; ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽനിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് വിമാനം പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ റോമിൽ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി. ആകാശച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കേടുപാടു പറ്റിയതോടെയാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശക്തമായ കാറ്റും വിമാനത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായി.

മുൻഭാഗത്തിനും ചിറകുകൾക്ക് സമീപമുള്ള ഫ്യൂസ്‌ലേജിനും തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിറകുകൾക്കു പുറമെ രണ്ട് എൻജിനുകൾക്കും തകരാറുണ്ട്. പറന്നുയർന്ന് 65 മിനിറ്റിനു ശേഷമാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത്. അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് റോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. 215 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി റോമിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തെന്നും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: New York-Bound Flight From Europe Forced To Make Emergency Landing Due To Extreme Turbulence