അത്തോളി (കോഴിക്കോട്)∙ 65 മില്ലിഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി. ഉള്ളിയേരി പാലോറ അരീപ്പുറത്ത് മുഷ്താഖ് അന്‍വര്‍ (23) ആണ് വീട്ടില്‍വച്ച് പിടിയിലായത്. വിതരണ സംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്നു സംശയിക്കുന്നു കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഷനില്‍ ഇയാളുടെ പേരില്‍ മറ്റൊരു കേസ് നിലവിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്ന ഡിഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു റെയ്ഡ്. അത്തോളി പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ടി.എസ്. ശ്രീജിത്ത്, എസ്‌ഐ ആര്‍.രാജീവ്, എഎസ്‌ഐമാരായ എം.സുരേഷ്‌കുമാര്‍, ഇ.കെ.രജിഷ എന്നിവര്‍ റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

English Summary: Man Arrested with 65 mg of MDMA in Atholi