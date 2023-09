കോഴിക്കോട്∙ ജില്ലയില്‍ നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കമ്യൂണിറ്റി സര്‍വെലന്‍സ് തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ‘ഏകാരോഗ്യം’ എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏകാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി ഏകാരോഗ്യം സമിതി നിലവില്‍ വരും. കലക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടന്ന നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അധ്യക്ഷയായ ഏകാരോഗ്യം സമിതിയില്‍ ആരോഗ്യ, മൃഗസംരക്ഷണ, വനം, ഫിഷറീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും അംഗങ്ങളുണ്ടാകും. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിയുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തില്‍ ഊന്നി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏകാരോഗ്യം (വണ്‍ ഹെല്‍ത്ത്).

‘ജില്ലയില്‍ എട്ടു ദിവസമായി പുതിയ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ലെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. ചികിത്സയിലുള്ള ഒന്‍പത് വയസ്സുകാരന് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചികിത്സയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ഇന്നു ഫലം ലഭിച്ച 7 സാംപിളുകളുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ഇതുവരെ 372 പേരുടെ സാംപിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. നിലവില്‍ 915 പേരാണ് സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.’

‘നിപ്പ പ്രതിരോധവുമായി പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍ക്കും പിജി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിന്നും പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎംആര്‍ സംഘം തിരികെ പോയി. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റേത് ഉള്‍പ്പടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിരീക്ഷണം തുടരും. സീറോ സര്‍വെലെന്‍സിന്റെ ഭാഗമായി രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തില്‍ ആന്റിബോഡിയുള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കും. മോണോക്ലോണല്‍ ആന്റിബോഡി തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കുന്നതും പരിശോധിക്കും’ – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: Nipah: Community Surveillance will continue in Kozhikode, says Minister Veena George