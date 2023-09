യാത്രക്കാരന്റെ പണം മോഷ്ടിച്ച് വിമാനത്താവള ഉദ്യോഗസ്ഥ; വെള്ളം ചേർത്ത് വിഴുങ്ങാനും ശ്രമം - വിഡിയോ

മനില∙ യാത്രക്കാരനിൽനിന്നും പണം മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം. ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് സംഭവം. 300 യുഎസ് ഡോളറാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മോഷ്ടിച്ചത്. മനിലയിലെ നിനോയ് അക്വിനോ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ഒന്നിൽവച്ച് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണു സംഭവം നടന്നത്. മോഷ്ടിച്ച പണം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉദ്യോഗസ്ഥ പണം വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും വിരലുകൾകൊണ്ട് പണം വായിലേക്കു തള്ളുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. തൂവാലകൊണ്ട് വായ മറച്ചുപിടിക്കുകയും ഇടയ്ക്കു വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാരന്റെ ബാഗിൽ നിന്നാണു ഉദ്യോഗസ്ഥ പണം കവർന്നതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. പണം കവർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അടക്കം നാല് സ്ക്രീനിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.



English Summary: Philippines airport worker took money from passenger and swallowed