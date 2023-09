ഈ ലോകം ഇപ്പോഴും ഇരട്ടത്താപ്പിന്റേത്; സ്വാധീന ശക്തികൾ മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു: എസ്.ജയശങ്കർ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഈ ലോകം ഇപ്പോഴും ഇരട്ടത്താപ്പിന്റേതാണെന്നും മാറ്റത്തിനുള്ള സമ്മർദത്തെ സ്വാധീനശക്തിയായ രാജ്യങ്ങൾ ചെറുക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ. ചരിത്രപരമായി സ്വാധീനമുള്ളവർ ആ കഴിവുകൾ ഒരുപാട് ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയേക്കാൾ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതായും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ലോകത്തു വളർന്നുവരുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ദക്ഷിണമേഖല അത് ഒരു തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ‘‘സ്വാധീനമുള്ളവർ മാറ്റത്തിനുള്ള സമ്മർദത്തെ ചെറുക്കുന്നതാണ് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടെ കാണുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവർ അവരുടെ ഉൽപാദന ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ഥാപനപരമായ സ്വാധീനമോ ചരിത്രപരമായ സ്വാധീനമോ ഉള്ളവർ യഥാർഥത്തിൽ ആ കഴിവുകളും ആയുധമാക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ ലോകമാണ്’’ – ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘‘ആഗോള ദക്ഷിണമേഖല രാജ്യന്തര സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പരിവർത്തനം സാധ്യമാകൂ. വടക്കുള്ള മേഖല മാറ്റങ്ങളോടു വിമുഖതയുള്ളവരാണ്. വടക്കുള്ളവർ മാത്രമല്ല, സ്വയം വടക്കുള്ളവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്’’ – ജയശങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാംസ്കാരികമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനർനിർണയിക്കുകയെന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക, ലോകത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ മാനിക്കുക, മറ്റു സംസ്കാരങ്ങൾക്കും മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുക എന്നിവയാണ് അർഥമാക്കുന്നതെന്ന് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റുള്ളവരുടെ പാരമ്പര്യം, സംഗീതം, സാഹിത്യം, ജീവിതരീതികൾ എന്നിവയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള ദക്ഷിണമേഖല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

