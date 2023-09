ചെങ്ങന്നൂരിൽ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചു; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

ചെങ്ങന്നൂർ∙ എംസി റോഡിൽ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. മുളക്കുഴ പെരിങ്ങാല ചിഞ്ചുഭവനിൽ ചന്ദ്രൻ-ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ മകൻ ബിജീഷ് (32) ആണു മരിച്ചത്. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ ആഞ്ഞിലിമൂട് ജംക്‌ഷനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ബിജീഷ്. ഭാര്യ: എ.എസ്.ആതിര. സഹോദരിമാർ അതുല്യ, ചിഞ്ചു.

English Summary: Heartbreaking Accident in Chengannur Claims the Life of a Young Man