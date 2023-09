കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: സിപിഎം നേതാവ് എം.കെ.കണ്ണനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

കൊച്ചി ∙ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസിൽ കൂടുതൽ സിപിഎം നേതാക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിക്കുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും കേരള ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാനുമായ എം.കെ.കണ്ണനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചു. മുന്‍ എംഎൽഎ കൂടിയായ കണ്ണൻ പ്രസിഡന്റായ തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലടക്കം ഇ‍ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇഡിയുടെ കൊച്ചി ഓഫീസിലാണ് ചോദ്യംചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി സതീഷ് കുമാർ, എം.കെ. കണ്ണൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലാണ് പല ബെനാമി ഇടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

നേരത്തെ എംഎൽഎ എ.സി.മൊയ്തീനെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി കൗൺസിലറായ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതാക്കളെയും നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. പിന്നാലെ സിപിഎം നേതാക്കളെ മനഃപൂർവം കുടുക്കാനായി ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് അരവിന്ദാക്ഷൻ പരാതി നല്‍കി. തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിനു പുറമെ അയ്യ‍ന്തോൾ സഹകരണ ബാങ്ക്, ചില ആധാരം എഴുത്ത് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Karuvannur Bank Scam: CPM Leader and Kerala Bank Vice Chairman MK Kannan Summoned by ED for Interrogation