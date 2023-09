കാനഡയിലെ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു: ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ കാനഡയിലെ ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂലികൾ ന്യൂനപക്ഷമായ ഹിന്ദുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അലങ്കോലമാക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്. കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും നയതന്ത്രജ്ഞർക്കും ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. വിയന്ന കൺവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാനഡയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് ഇതു ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘പഞ്ചാബിലെ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാനഡയിലുള്ള ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളുടെ അക്രമം, ഭീഷണി, ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത്, മോഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം നിശബ്ദത തുടരുകയാണ്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും.’– കാനഡയിലെ മുതിർന്ന സർക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധരായ സിഖുകാർ പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് കാനഡയിലെ വലിയ ഗുരുദ്വാരകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

കാന‍ഡ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന്– മോഷണ റാക്കറ്റുകൾക്ക് പഞ്ചാബില്‍ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ വഴി പഞ്ചാബിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ലഹരി മരുന്നു കടത്തുകയും വിൽപന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഖലിസ്ഥാനി ഭീകരർക്കു പഞ്ചാബിലെ വിവിധ കേസുകളിൽ പങ്കുള്ളതായും ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

‘ലഹരി മരുന്നു കച്ചവടത്തിൽ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഖലിസ്ഥാനികൾ പങ്കാളികളാണ്. കാനഡയിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. 2022ൽ ഇന്ത്യ അനുകൂല സിഖ് നേതാവ് റിപുദമൻ സിങ് മാലിക് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ആസൂത്രകൻ ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാറാണ്.’– രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ കനേഡിയൻ ഏജൻസികൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ യഥാർഥ സൂത്രധാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തയാറായില്ല.

2016 മുതല്‍ പഞ്ചാബിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സിഖ്, ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളുടെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിജ്ജാറിനു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കനേഡിയൻ ഏജൻസികൾ നിജ്ജാറിനോ കൂട്ടാളികൾക്കോ എതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ തയാറായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



English Summary: Khalistan Supporters In Canada Are Reportedly Threatening Minority Hindus And Vandalizing Temples