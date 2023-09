എംസി റോഡിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പരുക്ക്

ഉദയഗിരി∙ എംസി റോഡിൽ അടൂർ മിത്രപുരത്തിനു സമീപം ഉദയഗിരിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് എം.സി.റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

English Summary: KSRTC bus collides with lorry on MC Road Near Adoor; Many people are injured