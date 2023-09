ബാഗ്ദാദ്∙ വടക്കൻ ഇറാഖിലെ ഹംദാനിയ പട്ടണത്തിൽ വിവാഹ പാർട്ടിക്കിടെ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 114 പേർ മരിച്ചു. 150 ലേറെ പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. വധുവും വരനും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാഖിലെ വടക്കൻ നിനവേ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ ഹംദാനിയയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.



Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah



110 dead including bride and groom



550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire pic.twitter.com/y3k4aiRvbM — North X (@__NorthX) September 27, 2023

തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിവാഹ ഹാൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റവരെ നിനവേ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

