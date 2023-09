സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പ്രായം 16 ആക്കാം: നിർദേശിച്ച് നിയമ കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള പ്രായം പതിനെട്ടിൽനിന്നും 16 ആയി നിജപ്പെടുത്താമെന്ന നിർദേശവുമായി നിയമ കമ്മിഷൻ. നിർദേശം നടപ്പായാൽ, 16 മുതൽ പ്രായമുള്ളവരുമായി സമ്മതത്തോടെയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്താൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റിസ് റിതുരാജ് അശ്വതി ചെയർപഴ്സനായ കമ്മിഷൻ ആണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് (എഫ്ഐആർ) ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും നിയമ കമ്മിഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും റിതു രാജ് അശ്വതി പറഞ്ഞു.

ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഒറ്റ വോട്ടർ പട്ടിക നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യതയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും റിതു രാജ് അശ്വതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Law Commission finalises report on lowering age of consent to 16