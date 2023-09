വന്ദേഭാരതിന് തലശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് വേണം: കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം∙ വന്ദേ ഭാരതിന് തലശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്തു നൽകി.

കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി കോടിയേരിയിലെ മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ, കാസർകോട്, വയനാട് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലെയും തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മാഹി തുടങ്ങിയ അയൽനാടുകളിലേയും രോഗികൾക്കുള്ള ആശ്രയകേന്ദ്രമാണ്. മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രോഗികൾ പ്രതിവർഷം എത്തുന്നുണ്ട്. 7000 മുതൽ 8000 രോഗികൾ ഓരോ വർഷവും പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചാൽ ഈ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് സ്പീക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Speaker A.N. Shamzeer Asked Vande Bharat To Stop At Thalassery.