കണ്ടല ബാങ്ക്: നഷ്ടം മറച്ചുവച്ചു, ‘ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണം’

കാട്ടാക്കട (തിരുവനന്തപുരം)∙ കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം ഓഡിറ്റ് ചുമതലയുള്ളവർ മറച്ചു വച്ച് ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയെന്ന് ആരോപണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം.



ക്രമക്കേട് പുറത്തായശേഷം പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ആവശ്യ‍പ്പെട്ടു. യഥാർഥ കണക്ക് അടങ്ങിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരു പറഞ്ഞ്, ‘അയാൾ’ തയാറാക്കിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചത് സംശയാസ്പദമാണെന്നു രാജിവച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു.

സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് എത്തുന്നത്. ഭരണസമിതിയിൽപെട്ട ചിലർ ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ചതായി പരാതിയുണ്ട്.

ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതു കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു കണ്ടല ബാങ്കിന് കേരള ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി 2021ൽ നിഷേധിച്ചത്.

ഓഡിറ്റിന് എത്തിയ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതായും പ്രതിഫലമായി ബന്ധുക്കൾക്ക് ജോലിയും ക്രമരഹിത വായ്പയും ലഭിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്.

ആശങ്കയൊഴിയാതെ നിക്ഷേപകർ

കാട്ടാക്കട ∙ ക്രമക്കേടുകൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആശങ്ക വിട്ടൊഴിയാതെ കണ്ടല ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകർ. നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചുകിട്ടാനായി ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്കിൽ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. പലരും ബാങ്കിനു മുന്നിൽ സമരം നടത്തി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ്.



കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനു കിട്ടാക്കടമായ കോടികളുടെ വായ്പ കുടിശിക പിരിഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ എത്തിയാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വസിക്കാം. ക്രമക്കേട് നടത്തിയവരുടെയും വൻതുക വായ്പ കുടിശിക വരുത്തിയവരുടെയും പേരിൽ നിയമ നടപടികളിലൂടെ കിട്ടാക്കടം പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണം എന്നാണ് നിക്ഷേപകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത കോടികളുടെ വായ്പയും മറ്റും എത്രയും വേഗം തിരിച്ച് അടപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ ബാങ്കിന് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനാകും എന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സർക്കാരും സഹകരണ വകുപ്പും ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. നടപടികളിൽ കാലതാമസം വരാതെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുകയും, കുടിശിക പിരിവ് ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്താൽ കാലാവധി പൂർത്തിയായ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും ക്രമേണ നൽകാനാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

വൻ തുക നിക്ഷേപം ഉള്ളവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലർക്കും ബാങ്കിൽ വായ്പ കുടിശിക ഉണ്ട്.

ഈ വായ്പ, നിക്ഷേപ തുകയിൽനിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം. ഇതിനു നിക്ഷേപകരും സഹകരിച്ചാൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്കിനെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കരുവന്നൂരിലെ ക്രമക്കേടിന് ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സിപിഐ, കണ്ടലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളെ തള്ളിപ്പറയുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. കണ്ടലയിലെ ക്രമക്കേട് ജാഗ്രത കുറവായി മാത്രം വിലയിരുത്തുമോ എന്നും, ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ക്രമക്കേട് നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കുമോ എന്ന സംശയവും നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നു.

