കരുവന്നൂർ: അരവിന്ദാക്ഷന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലും അക്കൗണ്ട്, 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം

തൃശൂർ∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സിപിഎം അത്താണി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാംഗവുമായ പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷന്റെ 90 വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ പേരിലും അക്കൗണ്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പെരിങ്ങണ്ടൂർ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണുള്ളത്. അക്കൗണ്ടിന്റെ നോമിനിയായി വച്ചത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സതീഷ്‌ കുമാറിന്റെ സഹോദരനെയാണെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തി. അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള വസ്തു പ്രവാസിക്കു വിറ്റെന്നും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അരവിന്ദാക്ഷനും സതീഷ് കുമാറും വിദേശയാത്ര നടത്തിയതെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അരവിന്ദാക്ഷന്റെ വിദേശയാത്ര സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം. അതിനിടെ പി.ആര്‍.അരവിന്ദാക്ഷനെയും ബാങ്ക് മുന്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് ജില്‍സിനെയും കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

കേസിലെ ഉന്നതബന്ധങ്ങള്‍ വ്യക്തമായെന്നും പ്രാദേശികതലം മുതല്‍ സംസ്ഥാനതലം വരെയുള്ള അധികാരശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായും ഇഡി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയാണ് പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷനെ കള്ളപ്പണ നിരോധനനിയമപ്രകാരം ഇ‍ഡ‍ി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബെനാമികളുടെ പേരിൽ 150 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തുള്ള തട്ടിപ്പിനു കൂട്ടുനിന്നെന്നാണ് അരവിന്ദാക്ഷനും ജിൽസിനുമെതിരായ ആരോപണം. ഇടപാടുകാർ വായ്പയെടുക്കുമ്പോൾ നൽകിയ രേഖകൾ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. ഈ മാസം 12നാണ് അരവിന്ദാക്ഷനെ കൊച്ചി ഇഡി ഓഫിസിലേക്കു ചോദ്യംചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. മുളവടികൊണ്ടു തന്നെ തുടർച്ചയായി മർദിച്ചുവെന്നും കുനിച്ചുനിർത്തി കഴുത്തിലിടിച്ചെന്നുമടക്കം അരവിന്ദാക്ഷൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ചോദ്യചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം നൽകിയ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നായിരുന്നു ഇഡി നിലപാട്.

English Summary: Karuvannur Bank Fraud case ED found out that account created for P R Aravindakshan' s mother name too