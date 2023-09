മാവേലിക്കരയിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും പരുക്ക്

മാവേലിക്കര ∙ കൊല്ലം– തേനി ദേശീയപാതയിൽ മാവേലിക്കര കൊച്ചാലുംമൂടിനും ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു, ലോറി മറിഞ്ഞു. ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും പരുക്കേറ്റു. ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ തൈ വാങ്ങാനെത്തിയ സുനിൽ കോശി എന്നയാളാണ് പരുക്കേറ്റവരെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഇടപ്പോണിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സോളർ പാനലുമായി പോയ ലോറിയാണ് കാറിൽ ഇടിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: A lorry collided with a car on the Kollam-Theni National Highway between Mavelikkara Kochalummood and District Farm Farm and the lorry overturned.