ന്യൂഡൽഹി∙ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സുഖ്പാൽ സിങ് ഖൈറയുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്– എഎപി അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി(എഎപി) ദേശീയ കൺവീനറും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. ഇന്ത്യ മുന്നണിയോട് എഎപി പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു കേജ്‍രിവാൾ അറിയിച്ചു. എഎപി ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽനിന്ന് വേർപെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തന്റെ പാർട്ടി ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് പൊലീസിൽനിന്ന് ലഭിക്കും. ഞങ്ങൾ ലഹരിയ്ക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരി കേസിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാനില്ല, എന്നാൽ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടരും.’– കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.



ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയ കേസിലാണ് പഞ്ചാബിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയും കിസാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായ സുഖ്പാൽ സിങ് ഖെയ്റയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2015ലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഖ്പാലിന്റെ ചണ്ഡിഗഡിലെ വസതിയിലെത്തിയാണു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേസ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തേ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുഖ്പാൽ പൊലീസുമായി തർക്കിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയവിരോധം തീർക്കുകയാണെന്നു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.



English Summary: "AAP Committed To INDIA": Arvind Kejriwal Amid Row With Congress In Punjab