ഇത്രയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ... ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് അതിനു സാധിച്ചു: അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധനയ്ക്കു വരുമെന്ന ഭയത്താൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മോശം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പല സിനിമക്കാരും തുറന്നു പറയാറില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ വിളിച്ചുപറയുന്നതുപോലെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മടിയില്ലാതെ താൻ പറയും. കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറച്ചിലിനു ഭയമില്ലെന്നും ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് നൽകിയ സ്നേഹാദര ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



എഴുത്തു ജീവിതത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള കവിത, യാത്രാവിവരണം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അരനൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് 200ലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. ഇത്രയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് മനുഷ്യസാധ്യമാണോയെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് അതിനു സാധിച്ചു. നല്ല ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ട ഗുണം കലാബോധവും സാഹിത്യബോധവുമാണ്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്കും ഈ ഗുണം വേണം. ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്കേ സാധിക്കൂ എന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം വാർത്തകളിൽ തലക്കെട്ട് നേടുന്നയാളാണ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയെന്നു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മലയാള മനോരമ മുൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടര്‍ തോമസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. തിരക്കുള്ള അഭിഭാഷകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീധരൻ പിള്ള എഴുത്തിനു വേണ്ടി 50 വർഷം നീക്കിവച്ചത് അത്ഭുതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്രങ്ങളുമായി നിരന്തരം ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പർക്കവും ഗ്രാമത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് തന്നിലെ എഴുത്തുകാരനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു. എഴുത്തിനെ തീഷ്ണമാക്കിയത് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും പൊതുപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേണലിസം നടത്തുന്ന പുതിയ കോഴ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള നിർവഹിച്ചു.

English Summary: Goa Governor P.S. Sreedharan Pillai honoured On completing 50 years in his literary pursuit