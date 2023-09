നിയമവിരുദ്ധ സൈറ്റില്‍ കയറിയതിന് 33,900 രൂപ പിഴയൊടുക്കണമെന്ന് വ്യാജ സന്ദേശം; വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

കോഴിക്കോട്∙ നിയമവിരുദ്ധമായ സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് പിഴയൊടുക്കണമെന്ന് സൈബർ സെല്ലിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശം ലഭിച്ച വിദ്യാർഥി ഭയന്ന് ജീവനൊടുക്കി. കോഴിക്കോടാണ് സംഭവം. നിയമവിരുദ്ധമായ സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് 33,900 രൂപ പിഴയൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള ഭീഷണിയും സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായ ആദിനാഥാണ് (16) മരിച്ചത്. ആദിനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്കു സന്ദേശം വന്നത് എന്നാണ് വിവരം. അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നതെന്നും അത് നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ 33,900 രൂപ പിഴയായി അടയ്ക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം.

എത്രയും വേഗം പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള ഭീഷണിയും സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടി കണ്ടതോടെ ഭയന്നുപോയ ആദിനാഥ് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ചേവായൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

English Summary: Kozhikode student tragedy: Fake message leads to suicide over false fine for illegal site access

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)