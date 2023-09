യുപിയിൽ അമ്മയും സഹോദരനും ചേർന്ന് ഗർഭിണിയെ തീകൊളുത്തി, യുവതി അത്യാസന്നനിലയിൽ

ഹാപുർ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുറിൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ അമ്മയും സഹോദരനും ചേർന്നു തീകൊളുത്തി. അവിവാഹിതയായ യുവതി ഗർഭിണിയായതിലുള്ള വിരോധമാണു ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചു യുവതി യാതൊരു വിവരവും വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറായുമില്ല. ഇതോടെ യുവതിയെ അമ്മയും സഹോദരനും ചേർന്നു സമീപപ്രദേശത്തെ ഒരു കാട്ടിലെത്തിച്ചു തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു.



ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില കർഷകരാണു യവതിയെ കണ്ടെത്തിയതും ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയതും. യുവതി അത്യാസന്ന നിലയിലാണെന്നും മീററ്റിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അമ്മയെയും സഹോദരനയെും പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇരുവരെയും ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്.

English Summary: Mother and brother made an attempt to kill pregnant woman in UP