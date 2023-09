‘കൂട്ടുകാരനു കളർ പെൻസിൽ നൽകണം, ഞാൻ പോകുന്നു’: കാണാതായ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കത്തെഴുതി വച്ചശേഷം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ്. കാട്ടാക്കട ആനകോട് അനിശ്രീയിൽ (കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ) അനിൽകുമാറിന്റെ മകൻ ഗോവിന്ദനെയാണ് (13) കണ്ടെത്തിയത്. 8 ‌എ ക്ലാസിലെ സുഹൃത്തിനു കളർ പെൻസിലുകൾ നൽകണമെന്നും ഞാൻ പോകുന്നു എന്നും കത്തെഴുതി വച്ചാണ് കുട്ടി പോയിരുന്നത്. പുലർച്ചെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്. പട്ടകുളം പ്രദേശത്തെ സിസിടിവിയിൽ കുട്ടി കുടയും ചൂടി നടന്നു പോകുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. കള്ളിക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: The police found the student who left home after writing the letter at Thiruvananthapuram