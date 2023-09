ഗ്രോ വാസുവിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ പൊലീസുകാരന് നോട്ടിസ്; ‘സ്വീകരിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല, പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് സുരക്ഷ’

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഗ്രോ വാസു ജയിൽ മോചിതനായപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ പൊലീസുകാരന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. കോടതി വെറുതെ വിട്ട ആളെ സ്വീകരിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പൊലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ശരിയാണോ എന്നും പൊലീസുകാരന്റെ വിശദീകരണ കത്തിലെ മറുചോദ്യം. പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒ ഉമേഷിനോടാണ് ഡിവൈഎസ്പി എസ്.നന്ദകുമാർ വിശദീകരണം തേടിയത്. വിശദീകരണം പൊലീസുകാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി.

മാവോയിസ്റ്റുകൾ പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച കേസിലാണ് ഗ്രോ വാസു ജയിലിലായത്. ജാമ്യമെടുക്കാതെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ഗ്രോ വാസുവിനെ കോടതി വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു. ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഗ്രോ വാസുവിനെ സ്വീകരിച്ചതും ഫോട്ടോ സമൂഹമാധ്യമത്തിലിട്ടതും ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനവും കൃത്യവിലോപവുമാണെന്നും ഡിവൈഎസ്പി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡിജിപിയുടെ മുൻ സർക്കുലറിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത്. സേനയുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയതിനാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കി.



ഗ്രോ വാസുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായി കോഴിക്കോട് എത്തി എന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണെന്ന് ഉമേഷിന്റെ വിശദീകരണ കത്തിൽ പറയുന്നു. തന്റെ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. ഗ്രോ വാസുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്കു താഴെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്നെഴുതി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോടതി നിരപരാധിയെന്നു കണ്ട് വെറുതേ വിട്ട ആളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലറിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സർക്കാർ കുറ്റം ആരോപിച്ച് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും പിന്നീട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ ഡിജിപിയായി തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ സർക്കുലറിനെ മെമ്മോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതി വിധിയെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിനു തെളിവാണ്.



നിസാരമായ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഒരാളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. കേരളം കണ്ട കുപ്രസിദ്ധമായ ബലാൽസംഗ കേസിലെ പ്രതി ആറൻമുള ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ കൂടെ നിൽക്കാനും ആളുകൾ സെൽഫിയെടുക്കുന്നത് സഹായിക്കാനും പൊലീസിനെ യൂണിഫോമിൽ അയച്ചത് വിരോധാഭാസമാണ്. വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന ബലാൽസംഗ കേസിലെ പ്രതിക്കൊപ്പം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വിഡിയോ എടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉമേഷ് എന്ന താഴേ തട്ടിലുള്ള പൊലീസുകാരൻ ഗ്രോ വാസുവിന്റെ ഫോട്ടോ നമൂഹമാധ്യമത്തിലിട്ടാൽ പൊലീസിന്റെ അന്തസ് കളങ്കപ്പെടില്ല. പൊലീസിന്റെ അന്തസ് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മേലധികാരികൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോയെന്നും ഉമേഷ് ചോദിക്കുന്നു.



English Summary: Show cause notice issued to policeman who came to receive Grow Vasu when he was released from jail