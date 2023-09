‘നിക്ഷേപങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല’: ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സിപിഎം, ഭവനസന്ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ കരുവന്നൂർ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സഹകരണ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പിക്കാൻ ഭവന സന്ദർശനത്തിനു സിപിഎം. സംസ്ഥാന പ്രൈമറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അസോസിയേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണു സന്ദർശനം. വി.ജോയ് എംഎൽഎയാണു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണു ഭവന സന്ദര്‍ശനം. നിക്ഷേപങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നു ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും.



സംസ്ഥാന പ്രൈമറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അസോസിയേഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിപുലമായ യോഗങ്ങള്‍ ചേരും. യോഗങ്ങളില്‍ സഹകാരികളെ കൂടാതെ ജീവനക്കാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കും. ഓരോ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലും നിക്ഷേപകരുടെ യോഗം ചേർന്നു യഥാർഥ വസ്തുത സഹകാരികളെ അറിയിക്കും. കേരളത്തിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയ കാര്യം ബാങ്ക് അധികൃതർ നിക്ഷേപകരെ അറിയിക്കും. സഹകാരികളുടെ നിക്ഷേപം തിരികെ നല്‍കുന്നതിനായി ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്‍റി സ്കീം നിലവിലുണ്ടെന്നും പുതിയ സഹകരണ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നിലവില്‍ വരികയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കും.

സഹകരണ സംഘം റജിസ്ട്രാറുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തില്‍ 16,255 സംഘങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ 1607 പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളുണ്ട്. 300ല്‍ താഴെ സംഘങ്ങളിലാണു ക്രമക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ ചിലതിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാത്രം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല ആകെ കുഴപ്പമാണെന്നു വരുത്തിതീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും തുടരുകയാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. ബിജെപി കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചു ഭീതിജനകമായ വാര്‍ത്തകള്‍ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ (ഇഡി) കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം തകര്‍ക്കുകയാണ്. അതുവഴി കേരളത്തിന്‍റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തു കേരളത്തെ കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തികമായി വരിഞ്ഞു കെട്ടാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അസോസിയേഷൻ ആരോപിക്കുന്നു.

