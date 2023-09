ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് നേരെ കടല്‍മാര്‍ഗം എത്താവുന്ന മാപ്പ് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്.കരതൊടാതെ നേര്‍രേഖയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കു കടല്‍മാര്‍ഗം പോകാന്‍ കഴിയുന്നതിന്റെ സാധ്യതയാണ് മാപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അറുപതു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് മാപ്പ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയില്‍നിന്ന് അലാസ്‌ക വഴി മഡഗാസ്‌കറിലെത്തുന്ന തരത്തില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നീല രേഖയിലാണ് മാപ്പില്‍ റൂട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ഒരിടത്തു പോലും കര തൊടാതെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് യുഎസിലേക്ക് കപ്പലില്‍ പോകാം. നേര്‍രേഖയില്‍' എന്ന അടിക്കുറിപ്പുമുണ്ട്. 'വൗ' എന്നാണ് മസ്‌ക് ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മാപ്പില്‍ കാണുന്നത് നേര്‍രേഖ അല്ലെന്ന പ്രതികരണവുമായി ചിലര്‍ രംഗത്തെത്തി. എന്നാല്‍ മാപ്പില്‍ നേര്‍രേഖ ആയല്ല കാണുന്നതെങ്കിലും ഗ്ലോബില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ചരിയാതെ ഒരേ ദിശയില്‍ നേരെയാണു റൂട്ടെന്ന് വിഡിയോ സഹിതം മറ്റൊരാള്‍ മറുപടി നല്‍കി.

