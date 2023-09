കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന സഹകരണ അഴിമതിയിലെ ഇടത്-വലത് ഐക്യത്തിന്റെ തെളിവ്: സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് അഴിമതിയിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നടത്തിയ പ്രസ്താവന സഹകരണ അഴിമതിയിലെ ഇടതു-വലത് ഐക്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ഇഡിക്കെതിരെ വീണ്ടും യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ഒരുമിച്ചു നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



നോട്ടു നിരോധന സമയത്തു സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി നടന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരുമിച്ചു സമരം ചെയ്തവരാണു പിണറായി വിജയനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും. കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും തട്ടിപ്പു നടത്താനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുമുള്ള ഇടങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ തടയേണ്ടത് ഇവരുടെ പൊതു ആവശ്യമാണ്. മലപ്പുറം എആർ നഗർ സഹകരണബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗാണെങ്കിൽ കരുവന്നൂരിൽ അത് സിപിഎമ്മാണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ലീഗുകാർ ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ പേരിൽ 10 കോടി വെളുപ്പിച്ചതു സിപിഎമ്മുകാരുടെ സഹകരണ ബാങ്കിലായിരുന്നുവെന്നതിൽ തന്നെ അന്തർധാര വ്യക്തമാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പിണറായി വിജയനും ഒരേ മാസപ്പടി പുസ്തകത്തിലെ പേരുകാരാണ്. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് ഇടത് സർക്കാരാണ്. കോൺഗ്രസു ഭരിക്കുന്ന 200ൽ അധികം ബാങ്കുകളിൽ ക്രമക്കേടു നടന്നെന്ന കണ്ടെത്തലുകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുവായിക്കേണ്ടതാണ്. പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടേയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടേയും കൂലിപണിക്കാരന്റെയും ചോര നീരാക്കിയ പണം കൊള്ളയടിക്കാൻ ഇനിയും ഇരു മുന്നണികളെയും അനുവദിക്കില്ല. ഇടതു-വലതു മുന്നണികളുടെ സഹകരണ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ അവസാനം വരെ പോരാടാൻ ബിജെപി തയാറാണ്. ഇരകൾക്കു നീതി ലഭിക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

