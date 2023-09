ഗർഭിണിക്ക് ഗ്രൂപ്പുമാറി രക്തം നൽകി: 2 താത്കാലിക ഡോക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു, നഴ്സിന് സസ്പെൻഷൻ

‌പൊന്നാനി ∙ എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിക്കു നഗരസഭയുടെ മാതൃശിശു ആശുപത്രിയിൽ ഗ്രൂപ്പു മാറി രക്തം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി. രണ്ടു താത്കാലിക ഡോക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സിനും ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണു യുവതി.

പാലപ്പെട്ടി പുതിയിരുത്തി കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ അസ്‌ലമിന്റെ ഭാര്യ റുക്സാനയ്ക്ക് (26) ആണ് ഗ്രൂപ്പ് മാറി രക്തം കയറ്റിയത്. ‘ഒ’ നെഗറ്റീവിനു പകരം ‘ബി’ പോസിറ്റീവ് രക്തമാണു നൽകിയത്. മൂന്നുദിവസം മുൻപാണു നഗരസഭയുടെ ആശുപത്രിയിൽ റുക്സാനയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രക്തക്കുറവുണ്ടെന്നതിനാൽ ആദ്യദിനം മുതൽ രക്തം കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട രക്തം കയറ്റിയതു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ്. അരമണിക്കൂറിനകം ശ്വാസതടസ്സവും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളുമുണ്ടായി. തുടർന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

രക്തഗ്രൂപ്പു മാറിപ്പോയ വിവരം ബന്ധുക്കൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽനിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്നു നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പൊന്നാനിയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. 15 മില്ലിയിൽ താഴെ മാത്രമേ ‘ബി’ പോസിറ്റീവ് രക്തം കയറിയിട്ടുള്ളുവെന്നും പിഴവു മനസ്സിലായതോടെ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിലപാട്.

