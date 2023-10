‘പ്രചാരണത്തിന് എന്റെ ചിത്രങ്ങളോ ബാനറുകളോ ഉപയോഗിക്കില്ല; താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം’

മുംബൈ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ തന്റെ ചിത്രങ്ങളോ പോസ്റ്ററുകളോ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ നിതിൻ ഗഡ്കരി. തനിക്കു വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദേശീയപാതകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു ഗഡ്കരി.

വോട്ടർമാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകില്ലെന്നും അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമക്കി. ‘‘വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിത്രങ്ങളോ ബാനറുകളോ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആർക്കും കൈക്കൂലി നൽകാനോ സ്വാധീനിക്കാനോ ശ്രമിക്കില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെന്നു കരുതി വിദേശമദ്യമോ നാടൻ മദ്യമോ വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല.

ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങാറില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അതു വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കാറില്ല. സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വോട്ടുചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.’’– ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

മുന്‍പും സമാനമായ പ്രസ്താവന നിതിൻ ഗഡ്കരി നടത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളിൽ തനിക്കു വിശ്വാസമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ‘‘ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കിലോ മട്ടൻ വീതം വോട്ടർമാർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു. വോട്ടർമാർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യരായവരേ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.’’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാഗ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ എംപിയാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി ദേശീയപാതയിൽ ഒരു കുഴിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി. ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ (ബിഒടി) മോഡലിലൂടെ റോഡുകളുടെ പുനർനിർമാണം നടത്താനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി.

