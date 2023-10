വന്ദേഭാരതിൽ വന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി തിരൂരിൽ ഇറങ്ങാം; ബസ് തയാർ

മലപ്പുറം ∙ വന്ദേഭാരത് എക്സ്‌പ്രസിനു രാത്രി തിരൂരിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ബസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന പേടി ഇനി വേണ്ട. കണക്‌ഷൻ ബസുമായി മലപ്പുറം കെഎസ്ആർടിസി തയാർ. വന്ദേഭാരത് എത്തിയ ശേഷം മടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു തന്നെയാണ് സർവീസ്. ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് ആദ്യ യാത്ര.

മഞ്ചേരിയിൽനിന്ന് വൈകിട്ട് 7ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് രാത്രി 8.40ന് തിരൂർ സ്റ്റേഷനിലെത്തും. 8.52നാണ് വന്ദേഭാരത് തിരൂരിലെത്തുക. തുടർന്ന് 9 മണിക്ക് ബസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു പുറപ്പെടും. രാത്രി 10.10ന് മലപ്പുറത്തെത്തും. തിരുവനന്തപുരത്തടക്കം പോയി മടങ്ങുന്നവർക്കും വന്ദേഭാരതിൽ കയറി കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഈ ബസ് പ്രയോജനപ്പെടും.

English Summary: Passengers on the Vande Bharat Express no longer have to worry that there will be no bus if it alights at Tirur at night; Malappuram KSRTC is ready with a connection bus.