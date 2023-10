നിപ്പ: കോഴിക്കോട്ട് 250 പേരെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി

കോഴിക്കോട് ∙ നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് 250 പേരെ ഒഴിവാക്കി. ഇനി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 267 പേരാണുള്ളത്. പുതിയതായി ആരെയും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 1021 പേരെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Many people were removed from the Nipah contact list yesterday