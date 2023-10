കോഴിക്കോട് ∙ നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 223 പേരെ കൂടി പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് 44 പേരാണ്. പുതുതായി ആരെയും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കോൾ സെന്ററിൽ മൂന്ന് ഫോൺ കോളുകളാണ് വന്നത്. ഇതുവരെ 1,403 പേർ കോൾ സെന്ററിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു.

English Summary: Another 223 people who were on the Nipah contact list were removed from the list at Kozhikode.