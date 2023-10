ന്യൂഡൽഹി ∙ സിഖുകാർക്ക് സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് വ്യോമസേന. അപവാദ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ഇത്തരം വാര്‍ത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സില്‍ (ട്വിറ്റർ) വ്യോമസേന കുറിച്ചു.



തെറ്റായ വാര്‍ത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും സേന പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുമതക്കാരായ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ സിഖ് പൈലറ്റുമാർക്ക് സേനയിൽ ജോലി ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്ത വന്നിരുന്നത്.

English Summary: Indian Air Force Debunks Fake News Claiming Sikh Personnel Were Refusing To Perform Their Duties Because Of Hindu Seniors Insulting Them