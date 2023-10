വിഎസിന്റെ കാലത്ത് തോന്നുംപടി ചെയ്തു; അതിന്റെയാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്: എം.എം. മണി

തൊടുപുഴ∙ മൂന്നാറിൽ ദൗത്യസംഘമെത്തിയാലും ഇടിച്ചുനിരത്തൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എം.എം. മണി എംഎൽഎ. ജനദ്രോഹ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ചെറുക്കും. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് തോന്നുംപടി ചെയ്തതിന്റെയാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും റവന്യൂമന്ത്രി കെ. രാജനുമാണ്. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വീടുകളോ കടകളോ പൊളിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫിന്റെ നയമല്ലെന്നും മണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘കയ്യേറ്റം ന്യായമായി പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതും ഇടിച്ചുപൊളിക്കുകയൊന്നുമായിരിക്കില്ല മിക്കവാറും. വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്കു തോന്നുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എതിർക്കും. ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ചെറുക്കും. ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നോക്കണം. ഒരു സേനയെ വച്ചെന്നതുകൊണ്ട് അന്നത്തെപോലെ ഇന്നു ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നില്ല.

അന്നു വന്ന് തോന്നുംപോലെ ഇടിച്ചുനിരത്തിയതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കേസുകളെല്ലാം തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ നഷ്ടം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. നിയമം പാലിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാതെ തോന്നുംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെയാണ്’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: MM Mani said that even if the mission team arrives in Munnar, there will be no demolition