ന്യൂസ്‌ ക്ലിക്കിന്റെ ചൈനാ ബന്ധത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനില്ല; മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഓൺലൈൻ മാധ്യമസ്ഥാപനമായ ന്യൂസ്‌ ക്ലിക്കിന്റെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടെന്നും, എന്നാൽ, അതേക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും യുഎസ്. ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് വേദാന്ത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റു സർക്കാരുകളോടും യുഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



ന്യൂസ്‌ ക്ലിക്കിന്റെ ഓഫിസിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വസതിയിലും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സ്പെഷൽ സെൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ച് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘‘ആ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കൂടാതെ ഈ മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിന്റെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അവകാശവാദങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല’’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഊർജസ്വലവും സ്വതന്ത്രവുമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെ യുഎസ് ശക്തമായി പിന്തുണച്ചതായും പട്ടേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘‘ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളോടും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും ഉള്ള അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയോട് മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ സ്ഥാപകനും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ പ്രബിർ പുർകയസ്ഥ, സ്ഥാപനത്തിലെ നിക്ഷേപകനും എച്ച്ആർ മേധാവിയുമായ അമിത് ചക്രവർത്തി എന്നിവരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫിസിലും ഇവരുമായി സഹകരിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയുൾപ്പെടെ വസതികളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 6 മുതൽ 46 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പിടിച്ചെടുത്തു. ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫിസ് സീൽ ചെയ്തു.

English Summary: Can't comment on NewsClick’s China link, respect media freedom: US