അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും നീതിബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം.

പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല ഇഡിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നീതിബോധത്തോടെയും ഔന്നത്യത്തോടെയുമാണ് ഇഡി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ലെന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല. ഇ.ഡിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായ എം3എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ബസന്ത് ബൻസാൽ, പങ്കജ് ബൻസാൽ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. ജൂൺ 14ന് ബൻസാലിനെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുകയും അതേ ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ ബൻസാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരാമർശം.

English Summary: Expected To Be Fair, Not Vindictive: SC to ED