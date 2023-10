വെള്ളി സ്വർണമായി, മുഹമ്മദ് അനസിന് 5 ലക്ഷം കൂടി; വെങ്കലം നേടിയ അനുവിന് 10 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജക്കാർത്തയിൽ 2018ൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ മെഡൽ നേട്ടം വെള്ളിയിൽനിന്ന്‌ സ്വർണമായതോടെ, മലയാളി അത്‌ലീറ്റ് മുഹമ്മദ്‌ അനസിന്‌ അധികമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തിലേക്ക്‌ കടന്നുവന്ന ആർ.അനുവിന്‌ 10 ലക്ഷം രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം അനുവദിച്ചു. രണ്ടു പേരും മത്സരിച്ച ഇനങ്ങളിൽ മെഡൽ നേടിയ താരങ്ങൾ ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ അയോഗ്യരായതോടെയാണ്‌ ഇവർ തൊട്ടടുത്ത മെഡൽ സ്ഥാനത്തേക്ക്‌ ഉയർന്നത്‌.

2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 4‐400 മീറ്റർ മിക്‌സഡ്‌ റിലേയിൽ വെള്ളി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു അനസ്‌. ഗെയിംസിൽ വെള്ളി നേടിയ മലയാളി താരങ്ങൾക്ക്‌ 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്‌ സർക്കാർ അന്ന്‌ പാരിതോഷികം നൽകിയത്‌. റിലേയിൽ സ്വർണം നേടിയ ബഹ്‌റൈൻ ടീമംഗം ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചതായി തെളിഞ്ഞു. അതോടെ ബഹ്‌റൈൻ ടീം അയോഗ്യരാവുകയും അനസ്‌ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നേട്ടം സ്വർണമാവുകയും ചെയ്‌തു.



സ്വർണ ജേതാക്കൾക്ക്‌ 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്‌. 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ നാലാമതായാണ്‌ അനു ഫിനിഷ്‌ ചെയ്‌തത്‌. ഈയിനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ബഹ്‌റൈൻ താരത്തെ അയോഗ്യയാക്കിയതോടെ അനു വെങ്കല മെഡലിന്‌ അർഹയായി. വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക്‌ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവിനു നൽകും.

English Summary: Indian Athletes Muhammad Anas and Anu Rewarded with Extra Lakhs for Asian Games Performance