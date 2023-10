കരുവന്നൂർ: വായ്പ തിരിച്ചടച്ചിട്ടും ആധാരം ലഭിച്ചില്ല: ഇ.ഡിക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ ബാങ്കിനോട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഭൂമി പണയപ്പെടുത്തി എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടച്ചിട്ടും ആധാരം തിരികെ നൽകിയില്ലെന്ന ഹർജിയിൽ നിർദേശവുമായി ഹൈക്കോടതി. ആധാരം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇ.ഡിക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ കോടതി ബാങ്കിന് നിർദേശം നൽകി. അപേക്ഷയിൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ഇ.ഡി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

50 സെന്റ് ഭൂമി പണയപ്പെടുത്തി എടുത്ത വായ്പ ഡിസംബർ 27 നു പൂർണമായി തിരിച്ചടച്ചിട്ടും ആധാരം ഇ.ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നു പറഞ്ഞ് മടക്കി നൽകുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൃശൂർ സ്വദേശി ഫ്രാൻസിസ് (80) ആണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ബാങ്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൻ ആധാരം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇ.ഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



English Summary: Karuvannur Bank Scam: High Court directed bank to apply to the ED to get back documents