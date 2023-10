ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് ഐവിഎഫ് ചികിത്സയ്ക്ക് പരോൾ

കൊച്ചി∙ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് ഐവിഎഫ് ചികിത്സയ്ക്കായി പരോൾ നൽകാൻ നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പരോള്‍ നൽകാൻ ജയിൽ ഡിജിപിയോടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. പ്രതിയുടെ ഭാര്യ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

പരാതിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം ന്യായമെങ്കിൽ കണ്ണടയ്‌ക്കാനാകുമോയെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിയ്യുർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഏഴുവർഷമായി കഴിയുന്ന പ്രതിക്കാണ് പരോൾ. ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ണടയ്ക്കാനില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: Kerala High Court Allows Parole For Life Convict To Undergo IVF Treatment